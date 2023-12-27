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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم مطروح يزف بشرى للمعلمين.. ما هي

شروط الاعارة بمطروح
شروط الاعارة بمطروح

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح  أنه تم فتح باب التقدم للإعارة لمدة شهر لجميع التخصصات للذكور والإناث من أول يناير ٢٠٢٤ وحتي بداية فبراير المقبل.

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وأوضح وكيل تعليم مطروح أن شروط التقدم للإعارات لهذا العام تم إرسالها لجميع الإدارات التعليمية موضحا بها كافة الشروط واهمها أن يكون المتقدم مقيدا علي درجة مالية بالوزارة وألا يزيد السن عن ٥٦ سنة وشهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلي الخارج مع إحضار صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وصورة جواز السفر حديثه مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للاعارات مع صورة بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون (سارية) وان تكون درجة كفاية المتقدم بمرتبة (كفء/ ممتاز) عن آخر عامين بالإضافة إلي قرار التعيين وتغيير المسمي الوظيفي حال حدوثه وصحيفة أحوال إلكترونية موقعة من جزاءات المديرية وإقرار من المدرسة بالعمل بمادة (كيمياء (فيزياء) مع تدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للعمل كمدرس فقط
وأشار شحاته أن يوم الخميس الأول من فبراير المقبل آخر موعد لاستلام أوراق التقدم للاعارة مضيفا أنه سيتم استبعاد الأوراق غير المستوفاة أو غير الواضحة البيانات.

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