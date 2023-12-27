رصف شوارع الكيلو 1 وتركيب إنترلوك للشوارع الضيقة في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مركز ومدينة مرسى مطروح في استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة، من أعمال رصف الطرق وتحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المدينة.

وأعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، استكمال رصف منطقة شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من محافظ مطروح.

وأكد عبد المجيد رصف مناطق العمدة فرج وعزبة العسكر، ضمن خطة الصف بالخطة الاستثمارية 2022-2023، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة من أعمال كهرباء مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات.

كما تابع عبد المجيد أعمال تطوير شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ووضع طبقة أساس لشوارع عزبة العجارمة من ناحية مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب، مع استمرار أعمال أرصفة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.