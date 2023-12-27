مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ناقش الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح مع أعضاء مجلس جامعة مطروح الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024م، بمختلف كليات الجامعة،.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح فى جلسته الحادية والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

واضاف إلى أن كافة الكليات انتهت من تشكيل الكنترولات وجداول الامتحانات طبقًا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات.

وشدد رئيس جامعة مطروح على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الإدارى داخل مقرات لجان الامتحانات، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، .

واكد رئيس جامعة مطروح على أهمية إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لتجديد الثقة في سيادته وتوليه فترة رئاسية جديدة عن جدارة واستحقاق، مشيدًا بوعي الشعب المصري العظيم واصطفافه خلف قيادته السياسية صفًا واحدًا، بما يساهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.