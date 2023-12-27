رئيس مدينة مرسى مطروح: رصف طرق جديدة وتركيب إنترلوك وتوصيل كهرباء

أعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن القيام باعمال تطوير بشوارع المدينة من اعمال رصف وانترولوك وتوصيل كهرباء .



واضاف تم رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك ، ووضع طبقة الاساس لشوارع السواني البحرية ، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف ، وجاري تركيب بلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

وأشار رئيس المدينة إلي الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز و ربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب ، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحله أولى بالخطة الاستثمارية .

وجاري العمل علي قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي ، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم ، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء .

وأكد رئيس المدينة علي وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها ، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة ، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين .