عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بمطروح يطلق غدا مسابقة صيد الأسماك للهواة

استعدادات لانطلاق
استعدادات لانطلاق مسابقة صيد الاسماك غدا

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، عن إنطلاق مهرجان صيد الاسماك للهواة غدا  الجمعة  ، تحت رعاية حزب حماة الوطن بمطروح.

توزيع 20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجا بمطروح

مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأناب البرلماني عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، الحاج هيبه بو مرزيق ، الأمين المساعد للحزب ، لحضور استعدادات الجمعية التعاونية لصيد الاسماك بمطروح ، برئاسة نصر الله تماوي ، لانطلاق مهرجان صيد الاسماك للهواة.

وأوضح بأن حتي الآن سوف يشارك في المسابقة ١٠ فرق بعدد ٥٠ متسابق قابلة للزيادة ولأول مرة مشاركة فرقة للسيدات في المسابقة ، وتضم المسابقة نوعين من الصيد هي "الجر - التسقيط "، وسيتم تقييم المسابقة بنظام اختيار أكبر حجم للاسماك بالإضافة إلي كمية السمك لكل فريق ، من خلال رئيس اللجنة المنظمة مصطفى العريس ، ومراقب عام لجنة المسابقة لعامر كريم محمد ، ولجنة الحكام من صافي بو مرزيق ، وهيبة بو مرزيق ، وأحمد مبروك ، ومحسن ربيع.

 

وأكد النائب عيسي أبو تمر ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الهدف من إقامة عودة مسابقات صيد الاسماك ، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة ، من خلال الهواية التى يعشقها الكثيرون بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك بالمحافظة مرة أخري ، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار اخبار المحافظات صيد الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالقوة الضاربة.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بمغادرة ومدن سط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ