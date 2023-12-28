حماة الوطن بمطروح يطلق غدا مسابقة صيد الأسماك للهواة

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، عن إنطلاق مهرجان صيد الاسماك للهواة غدا الجمعة ، تحت رعاية حزب حماة الوطن بمطروح.

وأناب البرلماني عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، الحاج هيبه بو مرزيق ، الأمين المساعد للحزب ، لحضور استعدادات الجمعية التعاونية لصيد الاسماك بمطروح ، برئاسة نصر الله تماوي ، لانطلاق مهرجان صيد الاسماك للهواة.

وأوضح بأن حتي الآن سوف يشارك في المسابقة ١٠ فرق بعدد ٥٠ متسابق قابلة للزيادة ولأول مرة مشاركة فرقة للسيدات في المسابقة ، وتضم المسابقة نوعين من الصيد هي "الجر - التسقيط "، وسيتم تقييم المسابقة بنظام اختيار أكبر حجم للاسماك بالإضافة إلي كمية السمك لكل فريق ، من خلال رئيس اللجنة المنظمة مصطفى العريس ، ومراقب عام لجنة المسابقة لعامر كريم محمد ، ولجنة الحكام من صافي بو مرزيق ، وهيبة بو مرزيق ، وأحمد مبروك ، ومحسن ربيع.

وأكد النائب عيسي أبو تمر ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الهدف من إقامة عودة مسابقات صيد الاسماك ، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة ، من خلال الهواية التى يعشقها الكثيرون بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك بالمحافظة مرة أخري ، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك .