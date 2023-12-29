ختام مسابقة صيد الأسماك للهواة بمشاركة 78 لاعبا في مطروح.. فيديو

انتهت منذ قليل مسابقة صيد الأسماك للهواة بمشاركة 13 فريقا بإجمالي 78 لاعبا والتي ينظمها حزب حماة الوطن.

وعادت جميع الفرق المشاركة في المسابقة بإجمالي 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات وقامت اللجنة المنظمة بوزن الأسماك الخاصة بكل فريق وتسجيلها تمهيدا لإعلان نتيجة المسابقة وتكريم الفائيزين يوم الإثنين القادم.

وأكد النائب عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الهدف من إقامة المسابقة هو عودة مسابقات صيد الأسماك، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة، من خلال الهواية التي يعشقها الكثير بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك مرة أخرى، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة، لتكون بداية لتقام تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

وأضاف النائب عيسى أبو تمر بأن لجنة الحكام واللجنة المنظومة قامت بتفتيش المراكب قبل إبحار المراكب، للتأكد من عدم جود أسماك في الآيس بوكس بكل مركب قبل انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة بالتعاون مع جمعية التعاونية لصيد الأسماك بمطروح، برئاسة نصر الله تماري.

وأوضح بأن مسابقة صيد الأسماك للهواة أنطقت في تمام الساعة ال 7 صباحا، بنظام نوعين من الصيد "الجر- التقسيط" بمشاركة 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات بإجمالي 78 لاعبا ولاعبة، من الميناء القديمة بالمدينة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابعت اللجنة المنظمة انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة برئاسة مصطفى العتريس، ومراقب عام لجنة المسابقة لعامر كريم محمد، ولجنة الحكام من صافي بو مريزيق، وهيبة بو مريزيق، وأحمد مبروك، ومحسن ربيع، وسيتم تقييم المسابقة بنظام اختيار أكبر حجما للأسماك، وكمية السمك لكل فريق، في نهاية اليوم عقب خروج المراكب.