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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. إنارة طريق سيوة مرسي مطروح وجهود كبيرة للانتهاء من أعمال الرصف

طريق سيوة مرسي مطروح
طريق سيوة مرسي مطروح الخرسانى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال رصف طريق سيوة مطروح الخرساني بطول ٣٠٠ كم ضمن المشروعات القومية التي تتم على أرض مطروح مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة، وكنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذي يتم إنشاؤه لمواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة مع تيسير الوصول والعودة من واحة سيوة.

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 ويتم تنفيذ الطريق من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والإعداد والتخطيط لتشغيل القطاع الثالث منه گأولى القطاعات بطول ٥٠ كم بعد إضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إناره تعمل بالطاقة الشمسية، والبدء في التخطيط لدخوله الخدمة مع عمل افتتاح قريبا كأول قطاع من المشروع العملاق الذي يتكون ستة قطاعات.
وأوضح لواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه مع أولى بشائر الخير للعام الجديد ٢٠٢٤ وتكثيف جهود الإسراع في تنفيذ طريق سيوة الخرساني، تم الانتهاء من أعمال التجهيزات بعد الرصف للقطاع الثالث من المشروع العملاق طريق مطروح سيوه الجديد ومنها انتهاء أعمال تركيب الأعمدة وإنارة للقطاع الثالث من علامة الكيلو ١٠٠ إلى علامة الكيلو ١٥٠ تجاه مرسي مطروح عند منطقة بئر النصف .

وأضاف انه جاري العمل في ذات القطاع من أعمال دهانات للحارات المروريه وغيرها بطول (50كم) من علامة الكم 100 إلى علامة الكم 150 تجاه مطروح وبإجمالي تكلفه 420 مليون جنيه وجهود أكثر من 400 مهندس وفني وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طن من المواد الخام يوميا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذي يضم ثلاثة حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر.
وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إلى أنه سيتم الإعداد لافتتاح أول قطاع قريبا بعد انتهاء أعمال التخطيط والدهانات.

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