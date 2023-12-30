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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة ليلية لإيقاف بناء بمنطقة الكيلو 10 في مرسى مطروح

ايقاف اعمال ربناء
ايقاف اعمال ربناء

أكد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم تنفيذ حملة إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بمنطقة الكيلو 10 شرق المدينة منتصف ليلة أمس، وتم الدفع بأفراد إدارة تحسين البيئة وبالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وأضاف تم التحفظ على معدات البناء  2 لورد و 2 خلاطة خراسانية .


وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا.

وأشار إلى أنه بالتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية،، تتم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة مناشدا المواطنين بعدم التعدي والشروع في البناء المخالف، مشيرا، أنه ستتم متابعة ورصد حالات التعدي علي أملاك الدولة، عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أول بأول وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعد في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون أي استثناءات.

ايقاف اعمال ربناء 
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