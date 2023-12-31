فنادق سيوة والساحل الشمالي تتزين لاستقبال رأس السنة .. واستعدادات بمتنزهات مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد مشيرا إلى فنادق محافظة مطروح في الساحل الشمالي وواحة سيوة وهي الأكثر عددا وجذبا للسائحين المصريين والأجانب خلال هذه الفترة قد استعدت لاستقبال رأس السنة والعام الجديد.



استعدت الفنادق والمنتجعات بتجهيزات ومظاهر احتفالية داخلية والتي تجذب السائحين لالتقاط الصور التذكارية الرائعة.

أشار محمد أنور مديرا عام السياحة بالمحافظة أنه تتوافد السياحة الداخلية من المصريين والأجانب للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات.

كما استعدت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة لاستقبال زوارها مع احتفالات رأس السنة الميلادية

مشيرا إلى العديد من الفنادق قد أطلقت عروضا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة في فنادق سيوة لجذب أعداد من السياح المصرين والأجانب خلال احتفالات العام الجديد.

سيوة تتزين لاعياد راس السنة