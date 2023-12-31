عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فنادق سيوة والساحل الشمالي تتزين لاستقبال رأس السنة .. واستعدادات بمتنزهات مطروح

سيوة تتزين لاعياد
سيوة تتزين لاعياد راس السنة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد مشيرا إلى فنادق محافظة مطروح في الساحل الشمالي وواحة سيوة وهي الأكثر عددا وجذبا للسائحين المصريين والأجانب خلال هذه الفترة قد استعدت لاستقبال رأس السنة والعام الجديد.

لأول مرة.. إنارة طريق سيوة مرسي مطروح وجهود كبيرة للانتهاء من أعمال الرصف

فخورون بإنجازاتكم العظيمة.. محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الجديد


 استعدت الفنادق والمنتجعات بتجهيزات ومظاهر احتفالية داخلية والتي تجذب السائحين لالتقاط الصور التذكارية الرائعة.

أشار محمد أنور مديرا عام السياحة بالمحافظة أنه تتوافد السياحة الداخلية من المصريين والأجانب للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات.

كما استعدت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة لاستقبال زوارها مع احتفالات رأس السنة الميلادية
مشيرا إلى العديد من الفنادق قد أطلقت عروضا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة في فنادق سيوة لجذب أعداد من السياح المصرين والأجانب خلال احتفالات العام الجديد.

سيوة تتزين لاعياد راس السنة 
اكلات سيوية مميزة 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات عيد راس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إنارة طريق سيوة مرسي مطروح وجهود كبيرة للانتهاء من أعمال الرصف

فخورون بإنجازاتكم العظيمة.. محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الجديد

حملة ليلية لإيقاف بناء بمنطقة الكيلو 10 في مرسى مطروح

المشاركون في مسابقة صيد الأسماك: نعمل على تشجيع استغلال 460 كيلو من الشواطئ بمطروح..فيديو

ختام مسابقة صيد الأسماك للهواة بمشاركة 78 لاعبا في مطروح.. فيديو

"حماة الوطن" في مطروح يعلن بداية صيد الأسماك بمسابقة للهواة بـ78 لاعبا

الرمال البيضاء والنخيل تشكل لوحة فنية بمدخل واحة سيوة

طلاب الابتدائي والإعدادي بـ«أزهر مطروح» يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

بـ10 لغات.. رئيس إسرائيل يدعو العالم لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة

ليفربول في المقدمة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

"هآارتس": إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي وضعها أمام حرب طويلة الأمد

الاحتلال يكشف سبب سحب بعض جنود الاحتياط من غزة

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

2024 سنة كبيسة.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لا ترتبوا أسرتكم".. تحذير غريب من خبراء لـ البريطانيين

حظى باهتمام مجلس الإدارة.. استجابة فورية من النادي الأهلي لرسالة طفل فلسطيني

بالبينك الجريء.. حمدي الميرغني وزوجته في عيد ميلاد ابنتهما

نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ