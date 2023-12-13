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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل في مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اعتماد جدول الامتحانات

أعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، للمراحل الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية بمطروح، والتي تبدأ من يوم 3 يناير المقبل، وتنتهي 24 يناير2024.

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وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.


وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية
♦️امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 3 وحتى 11 يناير 2024
♦️امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 21 يناير وحتى 24 يناير 2024.


وبالنسبة للمرحلة الإعدادية
♦️تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 2 يناير وتنتهي يوم 11 يناير المقبل.
♦️امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 13 يناير حتى 18 يناير المقبل.


بالنسبة للمرحلة الثانوية
♦️ تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني في الفترة من 9 يناير وحتى 24 يناير2024.


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الإعدادي العام يومي 30 و31 ديسمبر الجاري. بينما تقرر أن تكون امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي للمدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية لغات يومي 21 و 22 يناير 2024.

 

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