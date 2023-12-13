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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: المواطنون سطروا ملحمة وطنية مشرفة ومشاركة إيجابية خلال الانتخابات الرئاسية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الادلاء بصوتة

تقدم اللواء خالد شعيب محافظة مطروح بالشكر والتقدير لجميع أهالي محافظة مطروح على دورهم الهام في الانتخابات الرئاسية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

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وأعرب محافظ مطروح على شكره وتقديره لجميع أهالي محافظة مطروح من العمد والمشايخ والعواقل والشباب والسيدات عظيمات مطروح مضيفا أن أهالي مطروح سطروا ملحمة وطنية مشرفه ومشاركة إيجابية على مدار الثلاث أيام للعرس الديمقراطي والانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وأشار أن أبناء مطروح اثبتوا أنهم على العهد دائما حمايه البوابة الغربية وعلى تكاتفهم إدراكا لأهمية الحفاظ على قانون مصر ضد المخاطر والتحديات التي تحيط.
وأشاد محافظ مطروح بكافة الجهود الأمنية والقضائية وكذلك جهود الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات وغيرها خلال المشهد الانتخابي مع ظهور محافظة مطروح بالشكل المشرف واللائق.

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