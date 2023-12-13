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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: أجرينا اختبارات المسابقة الوطنية للمهارات - مصر 2023

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال تفقد المدارس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمطروح أن المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.


وأضافت أن الوزارة أوضحت أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وقد تم اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبا وطالبة، حيث تم اختيار خمسة طلاب لكل مهارة.


وأشارت إلى أنه يتم الاستعداد حاليا للمرحلة الثانية من المسابقة، والتي ستجرى في الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2023، حيث ستتضمن التصفيات العملية، اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
 

وتشهد المرحلة الثانية من المسابقة اختيار الطلاب الأوائل في كل مهارة بناء على أدائهم في الاختبار العملي الذي سيستمر لثلاثة أيام، حيث تعد المسابقة فرصة للطلاب للترشح للمشاركة بالمسابقة العالمية.
 

وجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع دعم التشغيل" GIZ- EPP واتحاد الصناعات، مما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.

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