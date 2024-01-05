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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دوام الصحة والعافية لإخوتنا| محافظ مطروح يهنئ البابا تاوضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ،، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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حيث أكد خلال البرقية أنه يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيد الميلاد المجيد"، سائلين المولى -عز وجل- دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسي ".
 

كما بعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، وعددا من الوزراء والمحافظين الأقباط، كما بعث ببرقية تهنئة للقمص متى زكريا راعى كنائس مطروح مهنتنا جميع الإخوة الأقباط بمحافظة مطروح بهذه المناسبة .

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