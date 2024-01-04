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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم مطروح: تدشين مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية السبت

جدول المراجعات
جدول المراجعات

صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه سيتم تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية صباح السبت المقبل بقاعة مجلس العمد والمشايخ.

جدول المراجعات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المبادرة تأتي دعماً من المديرية لأبنائنا الطلاب  وتيسيرا علي أولياء الأمور مشيراً أن نخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة ستقوم بالقاء المحاضرات الدراسية لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل.

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح،  أن المبادرة تهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت بعد القادم الموافق الثالث عشرمن يناير الجاري.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح ، في ختام البيان الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار تعليمات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ضوء الاهتمام الكبير  بالمنظومة التعليمية والحرص الإيجابي على مصلحة الطلاب في كل المراحل التعليمية.

وعلى جانب آخر .. كان قد تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال والذي تم تنظيمه بمسرح مجمع عادل الصفتي الابتدائي تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال.

وشهد المعرض حضور جمال قنديل  مدير عام التعليم العام وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح ونعمة بسيوني الموجه العام وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية ولفيف من موجهات ومعلمات رياض الأطفال.

وتفقد وكيل الوزارة أركان المعرض والذي اشتمل علي مجلات حائطية ومطويات ووسائل إبداعية مبسطة تناولت توعية الاطفال بعديد القضايا الحياتية وكذلك وسائل تعليمية مبتكرة ذات أفكار جديدة لتبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة .

وأوضح شحاته أن المعرض ضم كذلك وسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة وصقل المهارات الحياتية لديه في سبيل تنشئة جيل واع مستنير قادر علي تحمل المسئولية.

وقدم مدير المديرية الشكر إلي موجه عام رياض الأطفال المشرف العام علي المعرض ونادية حسن موجه أول إدارة مطروح وموجهات ومعلمات رياض الأطفال تقديراً للإعداد الجيد والتنظيم المتميز للمعرض وعرفانا بالجهد المثمر والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول.

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