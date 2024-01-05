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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات: نتائج الفصل الدراسي الأول 2024 ستكون متاحة امام الطلاب في هذه الموعد.. مراعاة إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

الجامعات:

 نتائج الفصل الدراسي الأول 2024  في هذه الموعد

مراعاة إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية


 

شهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات انتظام العملية الامتحانية وسط إجراءات مشددة منعًا لنقل العدوي بين الطلاب، ويبحث الكثير من الطلاب علي موعد نتائج الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول بحد أقصى 27 يناير الجارى لتبدأ إجازة منتصف العام الجامعى لمدة 15 يومًا، على أن يُستأنف الفصل الدراسى الثانى فى 10 فبراير 2024.
 

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تنتهي يوم 24 يناير 2024 ، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.
 

أكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأشار الدكتور منصور إلي تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية، وسيارات إسعاف داخل مجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات جامعة بنى سويف.

وتابع خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون متاحة امام الطلاب علي حسب انتهاء كل كلية من عملية الرصد والتصحيح، منوها ان الكليات ذات الكثافة العدادية ستتأخر عن الكليات التي بها اعداد قليلة.

واردف رئيس جامعة بني سويف أن نتيجة الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة امام الطلاب خلال شهر فبراير وبعضها ستكون في مارس.
 

ومن جانبه أكد  الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أى مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

وشدد  على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازى مع عقد الامتحانات ليتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية لافتا النتجية ستكون متاحة امام الطلاب في نهاية شهر يناير .

ووجه برفع حالة الاستعداد فى الإدارة الطبية، وتشكيل لجان طوارئ، وتواجد جميع الأطقم الطبية فى العيادات، وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وفي ذات السياق الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الكلية تحرص علي توفير جميع وسائل الراحة للطلاب لأداء الطلاب الاختبارات بدون أى مشاكل تؤثر على سير عملية الامتحانات وانه قد تم اجراء مراجعة لقاعات الامتحانات والمدرجات التى سيؤدى الطلاب بها الامتحانات وذلك لعمل الصيانة اللازمة سواء لمقاعد الطلاب أو وسائل التهوية بالقاعات.

وشدد علي ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، علاوة علي إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

وتابع عميد زراعة القاهرة، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون متاحة للطلاب في بداية شهر فبراير .
 

جامعة القاهرة جامعة عين شمس جامعة بنى سويف نتائج الفصل الدراسى الاول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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