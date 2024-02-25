الأرصاد تُصدر تنبيهات جوية مهمة.. اتخذ احتياطاتك خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الاثنين 26 فبراير إلى يوم السبت 2 مارس ٢٠٢٤ حيث يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية ضمن حالة الطقس حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، مناشدة بتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وبحسب الأرصاد ، تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد :



العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 22 14

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 20 9

رفح 20 9

رأس سدر 22 12

نخل 20 7

كاترين 15 3

الطور 22 14

طابا 22 13

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 22 11

السلوم 23 11

سيوة 25 9

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 17

حلايب 25 16

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 9

بني سويف 24 9

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 26 13

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 10

أبوسمبل 28 16