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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة»

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة» مع انطلاق العام الدراسي الجديد
«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة» مع انطلاق العام الدراسي الجديد
إيمان طلعت

نظمت كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، جامعة الأزهر، حفل استقبال الطالبات الجدد، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الكلية على تهيئة الطالبات للحياة الجامعية، وتعريفهن بما تقدمه الجامعة والكلية من خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة.

 شهد الحفل: الأستاذة الدكتورة زينب القصبي، عميدة الكلية، والمهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذة تسنيم عمار، نائب مدير المشروعات بالمنظمة، إلى جانب الأستاذة الدكتورة سالي عيسى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة أماني إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نادية السيد، مدير رعاية الطالبات، فرع البنات.

استقبال طالبات صيدلة بنات القاهرة

وفي كلمتها، رحبت الأستاذة الدكتورة زينب القصبي، عميدة الكلية، بالطالبات الجدد، مؤكدة أن المرحلة الجامعية تمثل بداية مهمة لبناء شخصية الطالبة، وصقل مهاراتها، إلى جانب تحصيلها العلمي، مشيرة إلى حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، وتقديم مختلف أوجه الرعاية للطالبات، بما يساعدهن على الاستفادة من سنوات الدراسة، وتحقيق أهدافهن.

وأعربت عميدة الكلية عن تقديرها للتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، مشيدة بما يقدمه المشروع من برامج وأنشطة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم.

من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة سالي عيسى، أهمية أن تحرص الطالبات منذ بداية المرحلة الجامعية على بناء شخصية علمية وبحثية، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الكلية والجامعة، بما يؤهلهن لمواصلة مسيرتهن الأكاديمية والمهنية مستقبلًا.

كما رحبت الأستاذة الدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالطالبات الجدد، مؤكدة أن قطاع التعليم والطلاب يحرص على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهن، وتعريفهن بالأنشطة والخدمات الطلابية المتاحة، وتشجيعهن على المشاركة والاستفادة من مختلف الفعاليات، التي تسهم في بناء شخصية الطالبة، وتنمية مهاراتها.

وفي كلمته، رحب المهندس محمد جلال قطب بالطالبات الجدد، مؤكدًا حرص المنظمة على التعاون مع كليات جامعة الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، الذي يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب، وتأهيلهم لمتطلبات الحياة العملية.

وأوضح أن المشروع يتيح للطلاب فرصًا متنوعة للتدريب المباشر، والتدريب عن بُعد «أونلاين»، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، بما يتيح للطلاب اكتساب مزيد من الخبرات والمهارات العملية، ويدعم قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل.

كما أشار إلى أهمية التواصل المباشر مع الطالبات، والتعريف بالبرامج التي يقدمها مشروع «سفراء الأزهر»، مشيرة إلى أن المشروع يحرص على الوصول إلى الطلاب داخل مختلف كليات جامعة الأزهر، وفتح المجال أمامهم للاستفادة من البرامج التدريبية، والأنشطة التي تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

ويأتي تنظيم حفل استقبال الطالبات الجدد، في إطار حرص جامعة الأزهر وكلياتها على دعم الطلاب منذ بداية مسيرتهم الجامعية، وتعزيز التواصل بينهم وبين مختلف الجهات والكيانات التي تقدم لهم البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية والأنشطة الطلابية.

ويؤكد مشروع «سفراء الأزهر»، من خلال مشاركته في الفعاليات الطلابية، حرصه على توسيع مجالات التعاون مع كليات جامعة الأزهر، وتقديم برامج تدريبية وتنموية، تسهم في اكتشاف قدرات الطلاب، وتنمية مهاراتهم، بما يتكامل مع دور الجامعة في إعداد طلابها علميًّا ومهاريًّا.

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