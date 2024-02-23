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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تنخدعوا.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الليل

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

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وقالت  منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، إن الفترة الحالية تشهد البلاد ارتفاع في قيم درجات الحرارة، بفارق درجتين أو ثلاث درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون دافئ خلال فترة النهار، شديد البرودة ليلاً.

الأرصاد تحذر المواطنين 

وأكملت: الأيام القادمة ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تساقط بعض الأمطار، متابعة: الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.


ونوهت بأن البلاد ستتعرض غدا إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيتسبب في تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الأجواء الجوية مستقرة خلال الفترة الحالية.


وحذرت من تكون الشبورة المائية ونشاط حركة الرياح، خاصة خلال فترة الليل، منوهة بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة.

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