عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات 50%.. الزراعة: ضخ منتجات عديدة بأسعار تنافسية فى سيناء

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركتها في المعارض والأسواق الكبرى للسلع والمنتجات الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

من جهته، أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، مشاركة الوزراة ممثلة في مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنتجاتها المختلفة من السلع الغذائية، في معارض محافظة جنوب سيناء في مدن أبو زنيمة وأبو رديس، والتي افتتحها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كذلك تم إطلاق عدد من المنافذ المتحركة بالمدن المختلفة في المحافظة، فضلا عن الميادين العامة، وأماكن تجمعات المواطنين.

وقال إنه تم ضخ العديد من السلع الغذائية بهذه المعارض من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجات الألبان، والبقوليات، ومنتجات التصنيع الغذائي، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 50%، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الغلاء.

وأضاف صالح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، وقبل بداية شهر رمضان المبارك، افتتاح المعرض السنوي للوزارة، ومبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، بمشاركة أكثر من 70 عارضا من الجهات الإنتاجية بالوزارة، وعدد من شركات القطاع الخاص، والتي تعرض منتجاتها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق نسبة تتراوح بين 20 و50%.

وأشار إلى أن هذا المعرض يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مساهمة وزارة الزراعة في الحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد مستشار الوزير أن جهود المبادرة والوزارة مستمرة لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية، بالمعارض والأسواق ومنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان 2024

حسم النتيجة قريبًا.. تصريح غير متوقع من بوريل بشأن الحرب الأوكرانية

الأفاتار البشري "فيكي" تتحدث عن آثار الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي.. تفاصيل

محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة بالزيتون | صور

تهشم عقار ومحل إثر انفجار غازي داخل مخبز في منشأة ناصر| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

ليس بخلا.. ثري يجمع طعامه من سلال القمامة| ما القصة؟

حارس الزمالك غاضب.. وتفاصيل أزمة إذاعة مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ