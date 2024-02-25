بتخفيضات 50%.. الزراعة: ضخ منتجات عديدة بأسعار تنافسية فى سيناء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركتها في المعارض والأسواق الكبرى للسلع والمنتجات الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

من جهته، أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، مشاركة الوزراة ممثلة في مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنتجاتها المختلفة من السلع الغذائية، في معارض محافظة جنوب سيناء في مدن أبو زنيمة وأبو رديس، والتي افتتحها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كذلك تم إطلاق عدد من المنافذ المتحركة بالمدن المختلفة في المحافظة، فضلا عن الميادين العامة، وأماكن تجمعات المواطنين.

وقال إنه تم ضخ العديد من السلع الغذائية بهذه المعارض من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجات الألبان، والبقوليات، ومنتجات التصنيع الغذائي، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 50%، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الغلاء.

وأضاف صالح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، وقبل بداية شهر رمضان المبارك، افتتاح المعرض السنوي للوزارة، ومبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، بمشاركة أكثر من 70 عارضا من الجهات الإنتاجية بالوزارة، وعدد من شركات القطاع الخاص، والتي تعرض منتجاتها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق نسبة تتراوح بين 20 و50%.

وأشار إلى أن هذا المعرض يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مساهمة وزارة الزراعة في الحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد مستشار الوزير أن جهود المبادرة والوزارة مستمرة لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية، بالمعارض والأسواق ومنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.