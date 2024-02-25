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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1.3 مليار دولار قيمة السلع الأساسية بالموانئ المصرية.. تحديات الإفراج وخطط الحل

صدى البلد

قال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، الموجود حاليًا في الجمارك تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.

وأكد محمد الحمصاني، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

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