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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استثماراتها 100 مليون دولار.. وزير العمل يتفقد مصنع الضفائر الكهربائية بجنوب بورسعيد

صدى البلد

تفقد حسن شحاتة وزير العمل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد  مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية، الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المُتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،وكان في استقباله احمد غازي مدير مصنع بور سعيد ، وذلك في إطار جولة الوزير شحاتة اليوم إلى محافظة بور سعيد . 

وأكد الوزير أن مصر لديها مناخ أمن للإستثمار الإجنبي ،وتمتلك عمال ماهرون قادرون على العمل والإنتاج ،ومواكبة تطورات العصر الحديث في مجال العمل والصناعة..وأوضح " الوزير" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه بإستمرار بتشجيع الإستثمار،وتنمية مهارات العمل ،على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأشار إلى وزارة العمل تحرص دائمًا على تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج ،من أجل بيئة لائقة يستفيد منها صاحب العمل والعامل ..

وبحسب شرح مدير المصنع فإن شركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة بكافة الفروع، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية..كما أن الشركة ستتوسع قريبًا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان ،سيبدأ إنتاجه اعتبارًا من مايو 2024، ليُصدر مُنتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا..كما أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم..ومصانع الشركة في مصر  تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية.. كما أن شركة الضفائر الكهربية حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الأيزو لإدارة الطاقة مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج..

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ،قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد ،بديوان عام المحافظة ،في بداية جولة الوزير في المحافظة ..حيث تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..ويشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم"..كما يتفقد  مواقع عمل منها  شركتي"الضفائر الكهربائية"،و"كابسي "،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي..ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم ..كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة ..

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