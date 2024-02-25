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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: الدولار سعره نزل بسبب صفقة رأس الحكمة

عمرو اديب
عمرو اديب

علق الاعلامي عمرو اديب على الصفقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة ، قائلا :" كان ايه اللي هيحصل لو متمتش الصفقة دي كل حاجة بتتحرك بسبب الصفقة دي الدولار سعره اتحرك كتير ".

وتابع الاعلامي عمرو اديب ، خلال برنامجه " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن هناك بعض الأسعار للسلع تغيرت اسعارها ، متابعا :" فيه كلام ان اسعار الفراخ والبيض اتزحزت وابتدت اسعارها تنزل ".

وتابع : حديد ونزل ودهب نزل ولو مكناش عملنا الصفقة دي كان ايه اللي هيحصل ".

⁨▶️ شاهد هذا الفيديو⁩ ⁨https://www.facebook.com/share/v/1oS6rdyTA5hQnbn1/?mibextid=21zICX&startTimeMs=35000⁩

الإعلامي عمرو أديب أسعار الفراخ أسعار الفراخ والبيض الصفقة الاستثمارية ام بي سي مصر عمرو أديب مدينة رأس الحكمة

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