عمرو أديب: الدولار سعره نزل بسبب صفقة رأس الحكمة

علق الاعلامي عمرو اديب على الصفقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة ، قائلا :" كان ايه اللي هيحصل لو متمتش الصفقة دي كل حاجة بتتحرك بسبب الصفقة دي الدولار سعره اتحرك كتير ".

وتابع الاعلامي عمرو اديب ، خلال برنامجه " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن هناك بعض الأسعار للسلع تغيرت اسعارها ، متابعا :" فيه كلام ان اسعار الفراخ والبيض اتزحزت وابتدت اسعارها تنزل ".

وتابع : حديد ونزل ودهب نزل ولو مكناش عملنا الصفقة دي كان ايه اللي هيحصل ".

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