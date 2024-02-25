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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البورصة: هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. فيديو

البورصة
البورصة

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن تذبذبات السوق الموازية للدولار أدت إلى تأثر البورصة.

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باحث في شئون الاقتصاد يكشف أسباب هبوط البورصة المصرية اليوم

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البورصة تهبط 7% ورأس المال يخسر 142 مليار جنيه في أول التعاملات 

وأضافت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البورصة انتهت اليوم على عمليات جني أرباح.

 

وأشارت  الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إلى أنه كانت هناك عمليات شراء كبيرة وبيع في أسهم منتوعة، موضحه أن هناك وفرة من السيولة الدولارية مما انعكس على البورصة.

 

وأوضحت أن هناك سيولة على قطاع السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان، مشيرة: "ضخ 150 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة في المرحلة الأولى، وتشغيل العديد من المصانع من بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة".

 

وأشارت إلى أن هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مؤكده أن استقرار الأسعار في الأسواق ينعكس إيجابيا على المواطن.

 

وتابعت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أنه كان هناك أكثر من سعر للدولار في الأسواق مما انعكس على الأسعار،  مؤكده أن الدولة حريصة على توفير السلع في الأسواق بأسعار مستقرة، والسيولة الدولارية ستضخ في شرايين الاقتصاد خاصة قطاع العقارات.
 

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