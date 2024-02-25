باحث في شئون الاقتصاد يكشف أسباب هبوط البورصة المصرية اليوم

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث في شئون الاقتصاد إن التراجع الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء مع توقيع عقود تعاون بخصوص تنمية منطقة رأس الحكمة، قد يدفع السيولة بالبورصة المصرية للانتقال إلى قطاع العقارات.

وأوضح أنه مع هبوط البورصة المصرية اليوم جاء قطاع البتروكيماويات على رأس قطاعات السوق الهابطة و هو القطاع الأكثر تأثيرا ونشاطا في الفترة الأخيرة في البورصة المصرية، ويرجع ذلك التراجع لعدة أسباب أولها أن أسهمه مقومة بالدولار ومع حدوث تراجع في سعر الدولار من المنطقي انخفاض أسعار هذه الأسهم .

وأضاف أن غالبية الأسهم صعدت صعودا كبيرا على مدار الأشهر الماضية للتحوط من ارتفاع سعر الدولار وبالتالي كان التقييم يتم على سعر الدولار في السوق السوداء، لافتا الى ان جلسة تداول البورصة المصرية اليوم شهدت خسارة المؤشر الرئيسي 5% تقريبًا عند مستوى 27841 نقطة، وحقق رأس المال السوقي خسارة فادحة بنحو 119.1 مليار جنيه من قيمته .

البورصة تظل استثمار عالي

وتابع أنه بالرغم من أن البورصة تظل استثمار عالي "المخاطر" إلا أنه دائما مع كل أزمة اقتصادية أو تراجع للمؤشرات البورصة يكون هناك فرص جيده للشراء والاستثمار، ويمكن القول التحوط يعني جنى " جزئي " للأرباح المحققة ويتوقف ذلك على غرض المستثمر سواء بالاستثمار طويل الأجل أو المضاربة السريعة.