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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 119 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 119مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.973 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 34584 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.05% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.95% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 10403 نقاط.

البورصة الاسهم القيادية والمتوسطة رأس المال السوقي تريليون جنيه الاسهم

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