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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمين مجلس الإمارات للمستثمرين: صفقة رأس الحكمة «جوهرة نادرة»

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الإمارات قيادة وحكومة ملتزمين تماما تجاه السوق والاقتصاد المصري، وبدأ هذا الالتزام منذ فترة التسعينيات، وتم ضخ ما يعادل 30 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري.

وأضاف الجروان، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الإمارات لها خبرة ورؤية في الاقتصاد المصري من أعلى الهرم الاستثماري إلى المستثمر الإماراتي العادي، وللإمارات أكثر من 2000 شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصري.

ولفت إلى أن الإمارات تعمل في الاستثمار في أكثر من 90 دولة، ولكن الدولة المصرية في المنطقة هي الأولوية لتوجه المستثمر الإماراتي إليها.

وأكمل: هناك أكثر من 3000 فرصة استثمارية عرضت على الإمارات خلال الـ5 سنوات الماضية، ولكن مشروع تطوير رأس الحكمة «جوهرة في الاستثمار»؛ بسبب موقعها الساحر، وتعتبر صفقة قليلة أو نادرة.

الامارات مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الإقتصاد المصرى مصر رأس الحكمة

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