رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: مشروع تطوير رأس الحكمة ناجح ومحترم

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن أعضاء الحوار الوطني يمثلون اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة، وقدموا التهنئة لمجلس الوزراء على الصفقة الناجحة "رأس الحكمة".

وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن هناك حالة من الارتياح ظهرت في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، موضحًا أن رئيس الوزراء، مصمم على الاستفادة من الانطلاقة الاقتصادية، لإحداث إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع في الاقتصاد المصري.

الصفقة ناجحة

أكد أن الصفقة ناجحة ومحترمة، ونأمل في استثمار أجنبي مباشر دائم داخل مصر، حيث أن الدولة المصرية تستحقه.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنه سيجري النظر لدراسة مقترحات هيكلية، تجعل مصر بعيدة عن الهزات التي من الممكن أن تحدث اقتصاديًا.