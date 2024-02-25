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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مضاعفة مقابل الأماكن الحرجة والنوبتجيات والسهر وبدل المخاطر.. هام للعاملين بالتمريض

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

التقت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، على رأس وفد تمريضي، اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمقر ديوان وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين الأحوال المالية للتمريض، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع ناقش مضاعفة مقابل الأماكن الحرجة والنوبتجيات والسهر وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، كما تمت مناقشة آلية صرف حافز الإشراف للوظائف الإشرافية بداية من مديرة التمريض بالمديرية حتى مشرفات الأقسام.

وأضافت أنه تمت مناقشة آلية حساب مقابل النوبتجيات والسهر لفنيي التمريض وأخصائيي التمريض، وعرض مشكلة تمريض جامعة بني سويف، والتي تتلخص في عدم صرف حوافز الإشراف.

وأوضحت نقيب التمريض أن الاجتماع تناول مشكلة عدم صرف مكافأة الامتياز لكلية التمريض جامعة دمياط، حيث إنه لا يوجد مستشفي جامعي للتدريب وتم تدريب الطلبة بمستشفيات وزارة الصحة، وبدوره، وجه وزير المالية بحل المشكلة ومخاطبة الجهات المعنية للصرف.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دعم الرئيس الكامل لجميع الفرق الصحية والتمريض، وتقديرًا لهذه الفئة التي تقوم علي رعاية المرضى، ووجه بتذليل جميع التحديات التى تواجه أطقم التمريض.

شارك في الاجتماع وفاء الشاذلي، نقيب تمريض المنوفية مدير إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة رحاب مرعي، نقيب فرعي محافظة البحيرة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للشئون الموازنة العامة، وعدد من المختصين بملف الفريق الصحي.

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