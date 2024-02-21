اخبار مصر|كم وصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة؟.. مصر تدعم العراق لتعزيز الاستقرار والتنمية

اخبار مصر ...استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "عمار الحكيم" رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي: مصر تدعم وتساند العراق في جهوده لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "عمار الحكيم" رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والتى تضم عدد من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة.

وزيرة التضامن تعرض على وزير كندي العراقيل الإسرائيلية أمام إيصال المساعدات لغزة

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، والسفير لوى دوما سفير كندا بالقاهرة، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المدير الوطني للشباب والتطوع في الهلال الأحمر المصري.

وزير السياحة يعلن مواعيد العمل الرسمية بالمتحف القومي للحضارة خلال رمضان

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط.

تحذيرات من الشبورة| «الأرصاد» تصدم مُحبي الشتاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس على البلاد سوف تشهد استقرار الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وحتى منتصف الأسبوع القادم، وسط انعدام لفرص سقوط الأمطار على أي مناطق واستقرار أيضًا في درجات الحرارة.

اعرف ازاى تشحن عداد الكهرباء من الموبايل

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق يمكن المشترك من شحن عداد الكهرباء، بواسطة هاتفه المحمول، وهو تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية، وفيما يلى طريقة شحن العداد بالموبايل:

نصائح لاستخدام السخان والثلاجة تساعدك للتحكم في استهلاك الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح على صفحته الرسمية فيس بوك التى تساعد فى التحكم فى استهلاك الكهرباء وبالتالى الحصول على فاتورة كهرباء تناسبك عند استخدام الأجهزة الكهربائية ومنها السخان والدفاية وغلاية المياه والثلاجة.

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم؟

جاءت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة والأسواق عكس التوقعات، حيث أن خبراء صناعة الدواجن توقعوا انخفاضها خلال الفترة المقبلة نتيجة هبوط في أسعار الأعلاف ، ولكن مازالت تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا.

6 أنواع من الفرعوني إلى السنوي.. رحلة عبر ألحان الكنيسة الأرثوذكسية

تُعد الألحان القبطية إرثًا تسبيحيًا عريقًا حافظت عليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار أكثر من ألفي عام. عبر القرون، تناقلت الأجيال هذه الألحان شفهيًا، لتصل إلينا حاملةً عبق التاريخ والإيمان.

أنت تقرر.. اختر القطعة الأثرية الأهم بـ متحف إيمحتب عن شهر مارس

مناسبات عالمية عديدة تخرج للعالم في شهر مارس المقبل، على قائمتها الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تزامنا مع شهر رمضان المبارك هذا العام.

مليار دولار صادرات مصرية للسعودية.. "العربية للتصنيع" تُوقع مذكرة تفاهم

شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , بحضور السفير الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحـالف المصـرى - السـعودى بـين شـركات (الوبكو الصناعية - أوكتـا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للإستثمار - سيتى إيدج المصرية ) بشأن الإمداد اللوجيسـتى لمشــروعات التطـوير العقـارى بالمملكة العربية السعودية والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها.