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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنت تقرر.. اختر القطعة الأثرية الأهم بـ متحف إيمحتب عن شهر مارس

تمثال من الخشب لسيدة
تمثال من الخشب لسيدة

مناسبات عالمية عديدة تخرج للعالم في شهر مارس المقبل، على قائمتها الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تزامنا مع شهر رمضان المبارك هذا العام.
وفى هذا الإطار، يستعرض متحف إيمحتب بعض القطع المميزة تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ليختار الجمهور القطعة الأثرية الأهم عن شهر مارس 2024.

ويعرض متحف إيمحتب ثلاث قطع مميزة لإبراز مكانة المرأة المصرية الرفيعة في المجتمع المصري القديم باعتبارها الشريك الوحيد للرجل ولعبت دورا مؤثرا في المجتمع المصري على جميع الأصعدة، ووصلت بمكانتها إلى أنها حكمت البلاد.

متحف إيمحتب 

ويستطيع الجمهور اختيار القطعة الأهم للتعبير عن المرأة المصرية، بالضغط على زر لايك أو ترك كومنت على صفحة متحف إيمحتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرد متحف إيمحتب قصة الصورة الأولى، وهي عبارة عن تمثال من الخشب لسيدة وافقة ترتدي رداءً حابكا طويلا وباروكة شعر، والتمثال بالحجم الطبيعي، وهو من اكتشافات البعثة الألمانية، ويعود ربما إلى الدولة القديمة.

تمثال من الخشب لسيدة


وعن القطعة الثانية، فهي عبارة عن ناووس من الحجر الجيري بداخله تمثال لرجل يدعى مري وزوجته بببتي، ما يبرز دور المرأة في مساندة زوجها، ويعود التمثال إلى الأسرة الخامسة.

 تمثال لرجل يدعى مري وزوجته بببتي


وشرح المتحف القطعة الثالثة، وهي عبارة عن رأس خشبي لسيدة ربما تكون أميرة، ومن المحتمل أن هذا الرأس استخدم لوضع باروكة الشعر عليه، وقد وجد في مقبرة الوزير "عبريا"، وتعود إلى الأسرة 18.

رأس خشبي لسيدة ربما تكون أميرة 


 

متحف ايمحتب يوم المرأة العالمي المرأة المصرية القطعة الأثرية الأهم

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