وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والتى تضم عدد من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة.

بدأ الإحتفال بتقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضاً رياضياً تضمن مهارات الإشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، وعروضاً لرياضات الكاراتيه والفروسية والدراجات الهوائية أظهرت مدى الإستعداد البدنى والذهنى للطلبة والمستوى الراقى فى التدريب.

كما إستعرض الطلبة مدى ما إكتسبوه من مهارات متعددة خلال فترة الإعداد العسكرى شملت المهارات الفردية فى فك وتركيب الأسلحة الصغيرة تحت مختلف الظروف وتنفيذ الرمايات النمطية والغير نمطية ، وكذا المهارة فى الميدان ، وتنفيذ أحد الأنشطة التدريبية التى تضمنت إقتحام نقطة قوية أبرزت الإحتراف فى تنفيذ المهام التدريبية والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها الطلبة الجدد ، كما إستعرض الطلبة مهاراتهم فى التعليم الأولى بإستخدام السلاح وبدونه ، تلاها عرض للموسيقات العسكرية .

قادة فى وجدان الأمة

كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "قادة فى وجدان الأمة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول السيرة الذاتية للقادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم تقديراً لمسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء بالقوات المسلحة .

العرض العسكري

وإختتمت العروض بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من الطلبة يتقدمهم حملة الأعلام ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة إنتهاء فترة الإعداد العسكرى، ;ما تم تكريم عدد من الطلبة المتميزين تقديراً لتفوقهم.

مدير الأكاديمية العسكرية المصرية

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل وإعداد أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة المتسلحين بالعلم والمعرفة والإنضباط العسكرى، مشيراً إلى جهود الأكاديمية فى تأهيل شباب مصر وتحويل شخصية الطلبة الجدد من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية بكافة متطلباتها البدنية والنفسية .

وزير الدفاع

وفى نهاية الإحتفال ألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربىكلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد وأسرهم، كما أثنى على آداء الطلبة الذين يخطون أولى خطواتهم نحو الحياة العسكرية بكافة مهامها ومسئولياتها التى تتطلب التحلى بمبادئ وقيم القوات المسلحة وتقاليدها الراسخة لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً، داعماً ومسانداً لقضايا الأمة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وسعى مصر الدائم لتقديم الدعم الإنسانى للأشقاء بقطاع غزة.

كما وجه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والغنتاج الحربي الشكر لأسر الطلبة على ما بذلوه من جهد لتنشئة الأبناء بالقيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم.