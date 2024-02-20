مليار دولار صادرات مصرية للسعودية.. "العربية للتصنيع" تُوقع مذكرة تفاهم

شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , بحضور السفير الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحـالف المصـرى - السـعودى بـين شـركات (الوبكو الصناعية - أوكتـا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للإستثمار - سيتى إيدج المصرية ) بشأن الإمداد اللوجيسـتى لمشــروعات التطـوير العقـارى بالمملكة العربية السعودية والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها.

تأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من دورها الهام في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع الدول العربية الشقيقة وجذب الإستثمارات للسوق المصري في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة.

ويمثل التحالف المصري - السعودي كل من ‏ الدكتور "عبد اللطيف المبارك "رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم "الوبكو ALUPCO " ، والمهندس "بهاء الدين الشافعي" نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ديونز للإستثمار , والدكتور "خالدعبد المنعم" الرئيس التنفيذي للشركة, والدكتور "خالد معتوق" الرئيس التنفيذي لشركتي "أوكتا , وديونز للإستثمار" والدكتور "محمد الدهان" الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج".

كما تأتي أهمية هذا التعاون في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية المصرية - السعودية خلال الفترة الراهنة , وتعزيزا لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية .

في هذا السياق، أعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع التحالف المصري - السعودي, لاسيما وأن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975، لافتا إلي اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية , خاصة في ظل توافر مناخ جاذب للإستثمارات وواعد تشهده مصر حاليا , فضلا عن تمتع الهيئة العربية للتصنيع بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، ترحب من خلالها بعقد الشراكات مع الأشقاء العرب في مجالات التصنيع والاستثمار .

توريد المستلزمات والتصنيع المحلي

وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لإحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في الإمداد اللوجيسـتى لمشــروعات التطـوير العقـاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة، بما يعادل مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة .

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي إقامة شراكات إستراتيجية مثمرة , وتتطلع لتعزيز التعاون مع التحالف المصري - السعودي، في العديد من المشروعات الإستثمارية ,التي تدعم مزيد من التوطيد للتعاون بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل واستثمارات كبري ومميزة, فضلا عن زيادة فرص التصدير للسوق السعودي والدول العربية والأفريقية.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا علي ترحيب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين, بما يعود بالنفع علي الشعبين الشقيقين ,خصوصا وأن اطراف التحالف لديهم السمعة والقدرات الفنية الإقليمية العالية لتنفيذ هذه البرامج الرائدة.

وبدوره أشاد الدكتور خالد معتوق رجل الأعمال والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للإستثمار، بأهمية هذا التحالف الذي يأتي تتويجا لنجاح "أوكتا والوبكو "في تصدير منتجات مصرية ذات جودة عالمية لقطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية في العامين الماضيين بمشروعات كبرى , في الوقت الذي تعمل كلتا الدولتين علي فتح المزيد من آفاق التعاون بين الجانبين وتوطيد الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين، مؤكدا علي أن "أوكتا" تتمتع بالخبرات اللازمة للتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الإتفاق للتصنيع وإدارة العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد و تصدير الإحتياجات وفقا للمتطلبات والمواصفات العالمية ، موضحاً استجابة الشركة لدعوة القيادة السياسية للعمل علي دعم مجالات التصنيع المحلي والتصدير والتعاون بين شركات القطاع الخاص المصري والقطاع الحكومي والشركات العربية والدولية توفيرا لفرص العمل وللعملة الصعبة .

من جهته , أوضح المهندس "خالد عبد المنعم"، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم "الوبكو " والرائدة في استثمار وتصنيع مئات المنتجات الصناعية بحضور مميز في أسواق ٢٨ دولة عالمية ، مشيرا أن هذا التحالف يأتي في اطار ما يشهده السوق العقاري السعودي من نمو كبير, في ظل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة العربية السعودية في 2030، لافتا أن مجموعة الوبكو الصناعية تعمل علي تحقيق تعاون مع الشركات المصرية سواء علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص أملين ان يعود هذا التعاون بالنفع علي الجانبين.

في حين أكد الدكتور محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج أن الشركة باعتبارها احدي كبريات الشركات الوطنية للتطوير العقاري والتابعة لوزارة الإسكان تعمل علي التوسع في تلك التحالفات ,مشيرا أن هذه الشراكات تعبر عن توجه الدولة العام لدعم الإقتصاد الوطني من خلال التعاون بين الشركات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص ,وكذلك توطيد اواصر العلاقات بين الشركات المصرية والعربية ، وبناء إستراتيجية صناعية متكاملة وصلبة ، مع تقديم منظومة تشغيل رقمية وإدارة ذكية تعمل طبقا للمعايير العالمية والإستفادة من الخبرات الوطنية المتنامية في هذا المجال وفقا لتوجيهات السيد الدكتور وزير الإسكان.