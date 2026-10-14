استمرار الحملات الميدانية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق بدمياط

في إطار توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بتكثيف جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة المرافق والطرق، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بمختلف أنحاء المحافظة، وبمتابعة الدكتورمحمد فوزي، نائب محافظ دمياط، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذ حملاتها وأعمالها الميدانية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة، وتيسير حركة المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

مدينه السرو

ففي مدينة السرو، تواصلت أعمال النظافة العامة بطريق كورنيش النيل وشوارع المدينة، إلى جانب إزالة الغاب والحشائش بطريق كورنيش النيل، في إطار خطة تحسين المظهر العام والارتقاء بالمناطق الحيوية. كما شهد المركز التكنولوجي متابعة سير العمل بملفات التصالح، ومراجعة الطلبات والمستندات، والتأكيد على سرعة إنجاز الملفات المستوفاة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

عزبه البرج

وفي مدينة عزبة البرج، تواصلت لقاءات المواطنين في إطار سياسة الباب المفتوح، للاستماع إلى الشكاوى والمطالب بمختلف القطاعات، وتوجيه الجهات المختصة لبحثها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين ويسهم في سرعة الاستجابة لمطالبهم.

مدينه الزرقا



وفي مركز ومدينة الزرقا، تنوعت الجهود الميدانية لتشمل أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة، وري المسطحات الخضراء، وصيانة وإصلاح خلايا أعمدة الإنارة بقرية سيف الدين، إلى جانب أعمال مكافحة الذباب ويرقاته ومتابعة حملات مكافحة القوارض بقرية ميت الخولي عبد الله، بالتعاون مع وحدة مكافحة الأمراض، فضلًا عن أعمال نظافة وتطهير بلاعات الصرف الصحي بقرية شرمساح استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.

وفي سياق متصل، شهد المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية متابعة سير العمل ومعدلات إنجاز ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات وإجراء المعاينات واستكمال المستندات، كما عُقد اجتماع لمناقشة آليات العمل ومتابعة موقف المتغيرات المكانية، وتسريع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات، وعدم ترك الملفات دون حسم، إلى جانب عقد اللقاء الجماهيري للاستماع إلى شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي مركز ومدينة دمياط، تواصلت جهود تحسين مستوى الخدمات من خلال عقد لقاء المواطنين الأسبوعي، لبحث الشكاوى والطلبات والاستماع إلى الاستفسارات، ومتابعة الشكاوى الواردة عبر صندوق الشكاوى وتوجيه الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المركز التكنولوجي

كما شهد المركز التكنولوجي متابعة ملفات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع توضيح الخدمات والمستندات المطلوبة، وتعزيز آليات استقبال الآراء والشكاوى والرد عليها.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط بالأسواق، نُفذت حملة رقابية موسعة على عدد من المحال التجارية والمنشآت والأسواق، أسفرت عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ورصد مخالفات تتعلق بالتراخيص، وإعدام كميات من الرنجة والحواوشي لتغير خواصهما الطبيعية، إلى جانب سحب عينات من الدواجن والرنجة لفحصها والتحقق من سلامتها، وتوعية أصحاب المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة.

وفي إطار التصدي للمخالفات، نُفذت قرارات إزالة لحالتين من المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق قرية شط جريبة، ضمن أعمال الموجة الثلاثين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية. كما تواصلت أعمال صيانة خلايا الإنارة وكشافاتها بقرية الشيخ ضرغام وكفر حميدو، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بطريق الترعة الشرقاوية بقرية الشعراء، أسفرت عن رفع الإشغالات ومصادرة ثلاث شمسيات وميزانين حديديين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلًا عن رفع الإشغالات بموقف عزب النهضة لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

كما تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش الأعصر، بما يشمل ترميم الإنترلوك وزراعة الأشجار وريها، في إطار تحسين المظهر الحضاري للمناطق العامة والارتقاء بالمساحات المفتوحة.

وفي مركز ومدينة كفر سعد، تواصلت متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومعدلات إنجاز ملفات التصالح، مع التأكيد على سرعة إنهاء الملفات المستوفاة وتذليل المعوقات أمام المواطنين، إلى جانب متابعة إجراءات توقيع نماذج التصالح لتقنين الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة.

كما نُفذت حملات للنظافة العامة بنطاق المركز والمدينة، وحملة مرافق بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن مصادرة 31 مضبوطة متنوعة، وتحصيل رسوم الإشغال المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، استمرارًا لجهود ضبط الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.

تكثيف الرقابه

وفي إطار تكثيف الرقابة على الأسواق، نُفذت حملة تموينية مكبرة بقريتي الوسطاني وكفر الغاب، بالتعاون مع مديرية التموين، أسفرت عن المرور على 18 منشأة، وتحرير 28 محضرًا لمخالفات متنوعة، ومصادرة 50 كيلوجرامًا من المخللات لعدم وجود بيانات الإنتاج والصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة فارسكور، تواصلت أعمال النظافة الصباحية والمسائية ورفع المخلفات، إلى جانب تطهير الترع والمصارف بالقرى التابعة، ومتابعة حملات مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن إصلاح وتسليك بلاعات الأمطار والصرف الصحي استعدادًا لموسم الشتاء.

كما شملت الجهود تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بمدينة فارسكور، ومتابعة أعمال التدبيش بطريق الهرمة بالتنسيق مع مديرية الطرق، ومتابعة مستودعات الغاز وأسطوانات البوتاجاز للتأكد من توافرها والالتزام بالأسعار المقررة.

وفي إطار المبادرات البيئية، استمرت أعمال الجمع السكني من المنازل بقرية الحوراني، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، إلى جانب كنس الشوارع ورفع القمامة للحد من تراكم المخلفات بالشوارع وجسور الترع والمصارف، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى النظافة بالقرية. كما تواصلت أعمال النظافة بقرية العبيدية.

ميت ابوغالب

وفي مدينة ميت أبو غالب، استمرت أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية، بما شمل رفع المخلفات والقمامة وكنس وتجريف الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة الرمال والأتربة، إلى جانب متابعة خطة تجميل مدخل المدينة وتجهيز الأشجار وتنسيق أحواض الزراعة، بما يدعم تحسين المظهر الحضاري والبيئي.

وفي سياق متصل، نظمت وحدة السكان ندوة توعوية بالمستشفى المركزي حول صحة المرأة والطفل، تزامنًا مع شهر التوعية بأورام الثدي، تناولت أهمية الفحص والكشف المبكر، ومبادرات صحة المرأة، والرضاعة الطبيعية، ومراحل نمو الطفل والتغذية التكميلية السليمة، إلى جانب التوعية بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر 2026.

وفي مدينة الروضة، تواصلت أعمال النظافة العامة ورفع الرمال والأتربة ومخلفات الشوارع، مع استمرار المتابعة الميدانية لتحسين البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات. كما نُفذت حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة وفتح الطرق أمام المواطنين، مع مصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الكهرباء وتركيب اللمبات وكشافات الإنارة بنطاق الشوارع.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والقرى، والتنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة التعامل مع المشكلات، وتحسين مستوى النظافة والإنارة والطرق والمرافق، وتعزيز الانضباط بالأسواق، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة.