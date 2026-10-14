برلماني: رسائل الرئيس السيسي حاسمة.. ومعركة استعادة الدولة في 2013 تجسد ملحمة شعبية صلبة

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة تمثل ركيزة صلبة لبناء حائط صد فكري ضد المخططات الهدامة.

وأوضح أن حماية عقول النشء والشباب باتت واجباً قومياً لا تقبل تأجيلاً في ظل تصاعد حروب الشائعات، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحات مفتوحة لبث الأكاذيب وتشويه الحقائق التاريخية الناصعة، وفي طليعتها انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار إلى أن استهداف الذاكرة التاريخية للأمم يعد أسلوباً مدروساً لإضعاف إرادة الشعوب وتشكيكها في قدراتها الذاتية، مما يحتم التصدي بحزم لكل هذه السموم الفكرية بالحقائق والدلائل الثابتة.

وأضاف النائب أحمد سمير زكريا أن قراءة المشهد المصري وتحديداً ربط أحداث عام 1973 بمعركة عام 2013 يبرهن بوضوح على أن الهوية الوطنية المصرية تعرضت لمحاولات طمس واختطاف تم إجهاضها بفضل تلاحم الجماهير مع جيشها الباسل.

تماسك الجبهة الداخلية



وأكد أن استرداد الدولة المصرية لكيانها وسلطانها قبل سنوات كان نقطة تحول كبرى أنقذت الوطن من مصير مظلم، ومثلت امتداداً طبيعياً لعظمة الصمود في حرب العبور.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الأزمات والتحديات الاقتصادية مهما بلغت حدتها فهي عوارض مؤقتة قابلة للتجاوز عبر التخطيط الدقيق والجهد المتواصل، بينما يظل الحفاظ على بقاء الدولة واستقرار أركانها هو الغاية التي ترخص في سبيلها كل التضحيات.

ولفت إلى أن تماسك الجبهة الداخلية واستمرار عمل مؤسسات الجمهورية بكفاءة يمثلان الضمانة الأكيدة لمواجهة أي ضغوط إقليمية أو دولية.