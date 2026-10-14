برلماني: الحفاظ على الوعي الوطني ضرورة لحماية استقرار مصر

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، سلطت الضوء على أهمية الوعي الوطني في حماية الدولة المصرية، والحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح لاوندي أن حديث الرئيس عن ضرورة حماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتضليل يعكس أهمية امتلاك المواطنين القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة لتداول المعلومات والأفكار المختلفة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدرس الأهم من انتصارات أكتوبر يتمثل في قدرة المصريين على تجاوز الصعاب بالإرادة والعمل والتكاتف، مشيرًا إلى أن بناء الدولة والحفاظ على مكتسباتها يتطلبان مواصلة العمل والإنتاج، وتعزيز المسؤولية الوطنية لدى جميع فئات المجتمع.

وشدد لاوندي على أن حماية استقرار مصر مسؤولية مشتركة لا تقتصر على مؤسسات الدولة، بل تمتد إلى المواطنين والإعلام ومؤسسات التوعية، من خلال نشر الحقائق ومواجهة الشائعات بمعلومات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الثقة والوعي بالقضايا الوطنية.

واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحه بالتأكيد على أن استلهام روح أكتوبر يجب أن يتحول إلى عمل جاد في مختلف المجالات، وأن الحفاظ على الوطن واستقراره يظل أولوية تتطلب تضافر الجهود والتمسك بالمصلحة الوطنية.