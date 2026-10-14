برلمانية : رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية تعكس نهجًا قائمًا على المصارحة في عرض الحقائق أمام المواطنين

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، تحت عنوان «وطن الأبطال»، حملت رسائل مهمة بشأن طبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأهمية التعامل معها بوعي ومسؤولية، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عكس نهجًا قائمًا على المصارحة والوضوح في عرض الحقائق أمام المواطنين.

وقالت الأتربي إن حرص الرئيس على وضع المواطنين أمام حقيقة الأوضاع والتحديات الراهنة يعكس إدراكًا لأهمية الوعي المجتمعي في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها، مؤكدة أن بناء وعي حقيقي بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها.

الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية

وأضافت أن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات متلاحقة، مشددة على أن التجارب الإقليمية أثبتت أن تماسك مؤسسات الدولة ووحدة جبهتها الداخلية يمثلان عنصرين أساسيين في حماية الأوطان من مخاطر الفوضى وعدم الاستقرار.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس تؤكد ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مع تعزيز ثقافة الحوار والوعي بحجم التحديات التي تواجه الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأكد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية، والعمل بروح المسؤولية المشتركة، ومواصلة مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن وعي المواطنين وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان ركيزة مهمة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها