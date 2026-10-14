قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن وأستراليا يؤكدان دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
متحدث مجلس الوزراء: منصة منتدى مصر 2026 سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا
غرب إثيوبيا تحت النار.. حظر التجول وانقطاع الكهرباء في جامبيلا بعد هجوم دموي
أحمد موسى: القوات الجوية قوية والرئيس السيسي امتلك رؤية مبكرة لتحديث الأسلحة
عمرو أحمد: إيران تسعى لتحقيق مكاسب سريعة في المفاوضات مع واشنطن
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. القانون يواجه التدخين داخل المصالح الحكومية والمنشآت الصحية
إيلون ماسك بشأن تقييد استخدام شبكة الأقمار الصناعية في أوكرانيا: القرار بيد ترامب
نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي
روسيا تحذر الفصائل اليمنية المسلحة وتطالب بضرورة وقف الاعتداءات على السعودية
وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل مسئولية تأخير المرحلة التالية من "اتفاق غزة".. ومصر ترفض التهجير
الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر أوهام.. ومازال في جعبتنا الكثير بشان ملف السد الإثيوبي
تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم لـ 30 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعكس توجهًا لتنويع الشراكات الدولية

ياسر قدح
ياسر قدح

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع الشراكات الدولية، وتوسيع دوائر التعاون مع مختلف دول العالم، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مكانة مصر على الساحة الدولية.

وقال النائب ياسر قدح إن الجولة الرئاسية تحمل دلالات مهمة بشأن توجهات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على توسيع نطاق العلاقات الدولية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الدول الآسيوية، في ظل ما تمثله هذه الدول من فرص واعدة للتعاون المشترك.

تعزيز التعاون مع القارة الآسيوية

وأضاف أن العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تمثل مسارات مهمة لتعزيز التعاون مع القارة الآسيوية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية المتاحة، بما يفتح المجال أمام شراكات أكثر تنوعًا، ويسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك وفق رؤية تستهدف توسيع دوائر الحركة الدولية، وتوزيع المصالح المصرية على مختلف الأقاليم، وعدم حصر العلاقات والشراكات في نطاق جغرافي واحد، بما يمنح الدولة المصرية فرصًا أوسع للتعاون والتنسيق مع شركائها الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.


وأوضح قدح أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للعلاقات مع الدول الأفريقية والآسيوية يعكس حرص مصر على تنويع علاقاتها الخارجية، وتعزيز حضورها في مختلف الدوائر الإقليمية والدولية، بما يحقق التوازن في علاقاتها، ويدعم قدرتها على بناء شراكات تخدم أولوياتها الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية.

التحرك المصري نحو آسيا

ولفت إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الدول الآسيوية تعكس أهمية العلاقات التي تجمع مصر بهذه الدول، وتوفر فرصة لتعزيز التواصل السياسي، وتطوير أطر التعاون المشترك، والبناء على العلاقات القائمة بما يحقق نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأكد النائب ياسر منصور قدح أن التحرك المصري نحو آسيا، بالتوازي مع الاهتمام بالدائرة الأفريقية وغيرها من الدوائر الإقليمية، يمثل توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من العلاقات الدولية، وتوسيع فرص التعاون مع مختلف الشركاء، بما يدعم المصالح المصرية ويعزز حضور الدولة في محيطها الإقليمي والدولي.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

وزير السياحة والآثار يتفقد معبد بهبيت الحجارة لدراسة تطويره.. وتوجيه بإعداد تصور متكامل للمشروع يشمل الدراسات الفنية والأثرية والتكلفة التقديرية

رئيس جامعة المنوفية

المنوفية تشارك بالمؤتمر الإقليمي للطاقة الخضراء بروبوت ومشاريع ترشيد الاستهلاك

جولة وزير الآثار ومحافظ الغربية بموقع الاكتشاف الاثري

وزير السياحة والآثار ومحافظ الغربية يكرمان خالد الشحات خليل بقرية بهبيت الحجارة.. والوزير يهديه وزوجته شهادة تكريم ورحلة عمرة

بالصور

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد