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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي العالمية تستعرض هاتف نوفا الجديد ومنظومة متكاملة من الأجهزة الذكية

ايفنت
ايفنت
أحمد عبد القوى

استعرضت هواوي خلال فعالية موسعة مجموعة من أحدث أجهزتها الذكية، وفي مقدمتها هاتف HUAWEI nova 16s Pro، إلى جانب الساعات والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والسماعات اللاسلكية.

ويأتي الهاتف الجديد بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بمستشعر كبير الحجم، إلى جانب منظومة تصوير أمامية وخلفية مصممة لتقديم ألوان أكثر واقعية وتحسين جودة الصور الشخصية في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويعتمد HUAWEI nova 16s Pro على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، لدعم الاستخدام الممتد وتقليل الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.

كما يضم شاشة فائقة السطوع بقياس 6.84 بوصة، بدقة 2856 × 1320 بكسل، مع معدل تحديث تكيفي يتراوح بين 1 و120 هرتز بتقنية LTPO، وتغطية كاملة لنطاق الألوان P3، فضلًا عن دعم تقنية AI HDR لتحسين التفاصيل والتباين.

وشهدت الفعالية استعراض ساعة HUAWEI WATCH GT 7 Pro، التي تركز على متابعة اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، إلى جانب مجموعة من الأجهزة اللوحية والحواسيب والسماعات المتصلة ضمن منظومة هواوي.

كما قدمت الشركة عرضًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمستندات بالتعاون مع WPS، بما يتيح أدوات أكثر مرونة لتحرير الملفات وتلخيص المحتوى وإنجاز المهام المكتبية.

وأتاحت مناطق العرض للحضور تجربة الأجهزة والتعرف على تصميماتها وإمكاناتها العملية بصورة مباشرة.

تكنولوجيا هواوي عالم

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