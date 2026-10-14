«المحافظ هيجيلك».. محافظ دمياط يلتقي أهالي الزرقا لبحث مطالبهم وشكاواهم

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لقاءاته المباشرة مع المواطنين، حيث عقد لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، في إطار مبادرة «المحافظ هيجيلك» التي أطلقها لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على بحثها والاستجابة لها في ضوء القوانين والإجراءات المنظمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ، وممثلي القطاعات والجهات التنفيذية المعنية بالمطالب والشكاوى المطروحة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ دمياط إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين، والتي تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل، ورصف الطرق، واستخراج تراخيص البناء، فضلًا عن شكوى أحد المواطنين من وجود ورشة غير مرخصة مجاورة لمنزله، وما تسببه من أضرار له. وبفحص الشكوى، تبين أنه تم تشميع الورشة وغلقها بالأمس.

فيما وقد ناقش المحافظ المطالب والشكاوى مع ممثلي الجهات المعنية، موجهًا بفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كلٌّ فيما يخصه، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، كما قام بتسليم عدد من نماذج وبيانات صلاحية لطلبات التصالح في مخالفات البناء.