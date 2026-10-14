الزراعة تعلن نجاح تقييم «إيجاك» لمعمل بحوث سلامة الغذاء بميناء دمياط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح تقييم فريق المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» (EGAC) لكفاءة نظم الاختبارات والجودة بمعمل بحوث سلامة الغذاء التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بميناء دمياط، طبقًا للمواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17025).

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية برعاية ودعم السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة وتوجيهات الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار جهود تطوير البنية التحتية المعملية ورفع كفاءة المعامل القومية، بما يخدم الاقتصاد القومي والصحة العامة وفقًا لمنهجية «الصحة الواحدة».

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، إن معمل جمرك دمياط يُعد أحد خطوط الدفاع الأولى والحيوية في الرقابة على الأغذية والأعلاف المستوردة والمحلية، مشيرة إلى أن نطاق الاعتماد يشمل 7 اختبارات أساسية في مجال سلامة الأغذية والأعلاف، وهي:

1 - الكشف عن بكتيريا الليستيريا مونوسيتوجينز في الأغذية والأعلاف (Detection of Listeria monocytogenes in Foods and Feed).

2 - الكشف عن بكتيريا السالمونيلا (Detection of Salmonella spp.).

3 - الكشف عن مسببات الأمراض المحتملة من فصيلة الفيبريو باراهايموليتيكوس (Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus).

4 - الكشف عن بكتيريا الشيجيلا (Detection of Shigella spp.).

5 - العد والتعداد لبكتيريا الإشريكية القولونية المنتجة لإنزيم بيتا جلوكورونيداز (Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli).

6 - العد والتعداد لبكتيريا المكورات العنقودية الموجبة لإنزيم التخثر، بما يشمل المكورات العنقودية الذهبية وأنواعًا أخرى (Enumeration of coagulase-positive staphylococci / Staphylococcus aureus and other species).

7 - العد الكلي للميكروبات الهوائية باستخدام تقنية الصب في الأطباق عند درجة حرارة 30 درجة مئوية (Enumeration of microorganisms – Colony count at 30°C by the pour plate technique).

وأضافت الدكتورة سماح عيد أن تجديد اعتماد معمل ميناء دمياط يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن أولويات تطوير معامل المعهد، نظرًا لدوره الحيوي في فحص الواردات والصادرات من الأغذية والأعلاف بالميناء.

وأوضحت أن منظومة الاعتماد والجودة بالمعمل شهدت تطويرًا ورفعًا لكفاءة البنية التحتية، إلى جانب تزويده بالأجهزة المعملية والتجهيزات والمشخصات اللازمة، بما يؤهله لاستيفاء متطلبات الاعتماد، وضمان دقة النتائج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، والمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

وأعربت مدير معهد بحوث صحة الحيوان عن فخرها واعتزازها بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون والباحثون بمعمل الجمرك بميناء دمياط، موجهة الشكر إلى خبراء الجودة بالمعهد تقديرًا لتفانيهم المستمر وحرصهم على تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمتطلبات الدولية للمواصفات القياسية.

دعم منظومة الأمن الغذائي

وأكدت أن جهود الباحثين والعاملين بالمعهد تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانته محليًا ودوليًا، ودعم منظومة الأمن الغذائي المصري.