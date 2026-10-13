بتكلفة 3 مليارات جنيه وطاقة 300 سرير.. إنشاء مستشفى الزرقا الجديد بدمياط

أعلن المهندس وليد التمامى، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، عن الانتهاء من الموافقات اللازمة لمشروع إنشاء مستشفى الزرقا الجديد بمحافظة دمياط، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، وبتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات جنيه، تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال وفقًا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.

مستشفى الزرقا الجديد

ويقام المشروع على مساحة 5 أفدنة أمام نادي الزرقا، ليضم قسمًا للطوارئ ومختلف التخصصات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز الزرقا والمناطق المحيطة.

وفي هذا السياق، وجه التمامى الشكر والتقدير إلى وزراء ومسؤولي الجهات المعنية، وقيادات القطاع الصحي، والنواب، لدورهم في دعم المشروع واستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.

متابعة المشروع

وأكد على استمرار متابعة المشروع خلال المرحلة المقبلة، حتى بدء التنفيذ ودخول المستشفى الخدمة، بما يحقق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات طبية متميزة، ويعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة دمياط.