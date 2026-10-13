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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة .. بينما غادر منه 7 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وذكر -بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم/الثلاثاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و577 طنا شملت 2053 طن جبس معبأ و1833 طن حديد تسليح و 3630 طن مولاس و2509 أطنان علف بنجر و9552 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58 ألفا و134 طنا شملت 15ألفا و694 طن حديد و 6 آلاف طن سيلاج و1217 طن خشب زان و33 ألفا و423 طن ذرة و1800 طن خردة.

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 611 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 178 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 944 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغت 1585 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5719 حركة.

ميناء دمياط السفن هيئة الميناء

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