"المشروعات القومية ركيزة التنمية وبناء المستقبل».. ندوة بإعلام دمياط

برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار احتفال الهيئة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وجهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بالمشروعات القومية ودورها في دعم مسيرة التنمية، نظّمت إدارة إعلام دمياط، التابعة لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «المشروعات القومية.. ركيزة التنمية وبناء المستقبل»، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط بالمدرسة الثانوية العسكرية.

مجمع اعلام دمياط

وأوضح السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن مصر تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات، تجسّدها المشروعات القومية التي تعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن سواعد أبناء الوطن المخلصين تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوير. وشدد على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على جهود الدولة وإنجازاتها، وتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، باعتبار الوعي أحد مقومات قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

تعليم دمياط

وأكد الدكتور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المشروعات القومية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، مستعرضًا نماذج متنوعة تعكس اتساع نطاق التنمية وتكامل مجالاتها، من بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع «مستقبل مصر» للتنمية الزراعية، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الضبعة النووية، ومشروعات الطاقة المتجددة والنقل الحديث، وفي مقدمتها القطار الكهربائي السريع والمونوريل، إلى جانب جهود تنمية سيناء، ومشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، وإنشاء المدن الصناعية والمدن الجديدة والذكية، بما يعكس تنوع مجالات التنمية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا بارزًا للتنمية المجتمعية المتكاملة، من خلال تطوير البنية التحتية بقرى الريف المصري، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود التوعية بالمشروعات القومية، والتعريف بأهدافها وأثرها المباشر في حياة المواطنين، بما يعزز الوعي بجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ويرسخ قيم الانتماء والمسؤولية والمشاركة المجتمعية، ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.