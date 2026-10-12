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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفاليه بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، الاحتفالية الكبرى التي أُقيمت بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي نظمها جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

بدايه الحفل


واستُهلت الاحتفالية باستقبال الحضور على أنغام الفرقة النحاسية العسكرية، أعقبه عرض رياضي، فيما تضمنت الفعاليات عزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى جانب فقرات استعراضية قدمها فريق «رؤية» للدراما الحركية بمشاركة ذوي الهمم، فضلًا عن مجموعة من الفقرات الغنائية الفردية والجماعية التي تضمنت عددًا من الأغاني الوطنية، في أجواء عكست الاعتزاز بانتصارات أكتوبر المجيدة وقيم الانتماء والولاء للوطن.

كلمه المحافظ 

وخلال كلمته، أكد محافظ دمياط أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار، وما تشهده من احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، إنما تحقق بفضل تضحيات شهداء الوطن وأرواحهم التي بذلوها دفاعًا عن أرضه وكرامته، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة التي نواجهها من محاولات بث روح الإحباط والانكسار ونشر الشائعات هو نوع آخر من الحروب التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفرقة بين أبناء الوطن.

وشدد المحافظ على ضرورة التكاتف والاصطفاف الوطني في مواجهة الأفكار الهدامة والشائعات، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام يمثل ركيزة أساسية لاستمرار جهود البناء والتنمية، لا سيما في ظل الصراعات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يستلزم الحفاظ على وحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية، والعمل بروح المسؤولية لتحقيق المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، موضحًا أن المدرسة تؤدي دورًا أساسيًا في تنشئة الأجيال على حب الوطن والاعتزاز به، فيما تسهم المؤسسات الدينية في تعزيز قيم الوحدة والتماسك المجتمعي.

نشر الوعى الثقافي 

وأكد المحافظ ضرورة نشر الوعي والتصدي للشائعات التي تستهدف بث اليأس والإحباط، مشددًا على أن الدولة تمتلك مقومات القوة والقدرة على حماية مقدراتها، في ظل قيادة سياسية واعية وجيش وطني قوي قادر على صون أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وفي ختام الاحتفالية، تسلّم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في خدمة المحافظة، كما قام بتسليم دروع تذكارية إلى رئيس جامعة دمياط ونائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمع المدني ، تقديرًا لجهودهم في أداء مهامهم وخدمة أبناء المحافظة.

دمياط محمد فوزى دمياط الجديده حسام فوزى

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