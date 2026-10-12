تداول ٢٣ سفينه حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14396 طن تشمل : 297 طن جبس معبأ و 2955 طن يوريا و 1460 طن حديد تسليح و 1620 طن مولاس و 4232 طن علف بنجر و 3832 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 92980 طن تشمل : 17454 طن حديد و 49935 طن سيلاج و 1353 خشب زان و 24238 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 525 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 770 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2088 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 1585 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5244 حركة .