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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول ٢٣ سفينه حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14396 طن تشمل : 297 طن جبس معبأ و 2955 طن يوريا و 1460 طن حديد تسليح و 1620 طن مولاس و 4232 طن علف بنجر و 3832 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 92980 طن تشمل :  17454 طن حديد و 49935 طن سيلاج   و 1353 خشب زان  و 24238 طن ذرة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 525 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 770 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2088 حاوية مكافئة . 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 1585 طنًا   ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5244 حركة .

دمياط محافظ دمياط سفن حاويات

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