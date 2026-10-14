استجابة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي

قرر الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر إضافي، ليشمل الأطفال من مواليد ٢ أكتوبر ٢٠٢٠ حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، وذلك بالمدارس التي تتوافر بها أماكن شاغرة بعدد من الإدارات التعليمية، بما لا يتجاوز الكثافة المقررة ، استجابةً لرغبات أولياء الأمور.

وأوضح ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بأنه سيتم القبول وفقًا لهذا القرار بما لايتجاوز الكثافة المقررة ، ويتم فتح باب التقدم بمدارس الإدارة التي بها أماكن شاغرة فقط، وبما لا يتجاوز الكثافة المقررة ، ولا يجوز القبول بأى مدرسة وصلت للكثافة المقررة، لتحقيق الصالح العام للطلاب، مع استمرار التلميذ بالمدرسة المسكن عليها حتى نهاية المرحلة ، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول المتقدمين تنازلياً من الأكبر سناً إلى الأصغر سناً تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .