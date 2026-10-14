تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة وغادرته 14 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الاربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8464 طنًا شملت 150 طن مولاس، و2200 طن علف بنجر، و1863 طن كلينكر و4251 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53403 أطنان شملت 8022 طن حديد، و10000 طن قمح، و556 خشب زان، و32725 طن ذرة و2100 طن خردة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 431 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 287 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4630 حاوية مكافئة، وقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 11585 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجا 6019 حركة.