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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد لاقتناص واحدة من أقوى مزايا رسائل جوجل.. نظارات ميتا الذكية تثير مخاوف التجسس على المستخدمين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آبل تستعد لتغيير شعار Apple Music.. وتصميم جديد يثير الجدل بين المستخدمين
 

تتجه شركة آبل إلى استبدال شعار خدمة Apple Music الشهير، الذي يتميز باللون الأحمر والنغمة الموسيقية البيضاء، بتصميم جديد يعتمد على اللونين الأبيض والأسود، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي.


انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يستعد لاقتناص واحدة من أقوى مزايا رسائل جوجل
 

يستعد تطبيق واتساب، لإضافة ميزة جدولة الرسائل، التي تتيح للمستخدمين تحديد موعد مسبق لإرسال الرسائل تلقائيا، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات التطبيق المملوك لشركة “ميتا”، وتقليص الفجوة بينه وبين تطبيقات المراسلة المنافسة.

من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى الإفلاس.. ما الذي دفع شركة Character.AI لبيع أصولها؟

أعلنت شركة Character.AI، الناشئة في مجال روبوتات الدردشة المدعومة بـ الذكاء الاصطناعي، تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، في ظل مواجهتها سلسلة من الدعاوى القضائية التي تزعم أن تطبيقها أسهم في تفاقم مشكلات الصحة النفسية لدى مراهقين، وارتبط بحالات انتحار بين القاصرين.


واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. طريقة تفعيلها على آيفون وأندرويد

يتيح تطبيق واتساب، للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، في ميزة تسهل الاطلاع على محتوى الرسائل دون الحاجة إلى الاستماع إليها، خصوصا في الأماكن العامة أو بيئات العمل التي قد يصعب فيها تشغيل الصوت.

تسجل صوتك دون أن تدري.. نظارات ميتا الذكية تثير مخاوف التجسس على المستخدمين

أثارت نظارات ميتا الذكية Ray-Ban Meta الذكية مجددا مخاوف تتعلق بالخصوصية، بعد تقارير لمستخدمين أفادت باستمرار تسجيل المقاطع الصوتية وظهور نصوصها في التطبيق المصاحب على الهواتف الذكية، حتى بعد تعطيل إعداد يسمح للمساعد الذكي بالاستجابة دون استخدام الأمر الصوتي Hey Meta.

ملصقات تتكلم في واتساب.. تحديث مرتقب يخرج عن المألوف

يستعد تطبيق واتساب، لإضافة تجربة جديدة إلى محادثاته، عبر اختبار ملصقات صوتية تفاعلية تتيح للمستخدمين إرسال ملصقات تتضمن أصواتا يمكن تشغيلها بالنقر عليها، إلى جانب تطوير أداة تتيح إنشاء ملصقات مخصصة تجمع بين الصور والمقاطع الصوتية.

جوجل تطلق Gemini 4 Argon عالميا.. المميزات والأسعار وطريقة الاستخدام

 

أعلنت شركة جوجل الإطلاق العام لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 4 Argon، بعد إتاحته في مرحلة سابقة لعدد محدود من الجهات المتخصصة في اختبار قدراته، ليصبح أول نموذج ضمن الجيل الرابع من عائلة Gemini، وأحدث إضافة إلى الفئة العليا من نماذج الشركة.


إصلاحه يقترب من سعر الجديد.. آبل تفاجئ المستخدمين بتكلفة صيانة HomeView

تثير تكاليف إصلاح شاشة آبل الذكية الجديدة HomeView تساؤلات بشأن جدوى شرائها، بعدما كشفت الشركة عن أسعار الصيانة التي قد تجعل إصلاح الجهاز قريبا من تكلفة استبداله بآخر جديد، خصوصا للمستخدمين الذين لا يمتلكون تغطية AppleCare+.


اترك المهام للذكاء الاصطناعي.. كيف تستخدم وكلاء Dots من OpenAI؟

كشفت شركة OpenAI، عن ميزة جديدة تحمل اسم Dots، وهي عبارة عن وكلاء ذكاء اصطناعي قادرون على العمل بصورة مستمرة عبر الإنترنت، وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين حتى عندما يكونون بعيدين عن أجهزة الكمبيوتر، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاجية وأتمتة الأعمال اليومية.
 

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