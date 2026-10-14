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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. طريقة تفعيلها على آيفون وأندرويد

واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص
واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص
شيماء عبد المنعم

يتيح تطبيق واتساب، للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، في ميزة تسهل الاطلاع على محتوى الرسائل دون الحاجة إلى الاستماع إليها، خصوصا في الأماكن العامة أو بيئات العمل التي قد يصعب فيها تشغيل الصوت.

وتناسب الميزة المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم سماعات رأس، أو يرغبون في قراءة الرسائل الطويلة بسرعة بدلا من الاستماع إليها بالكامل، كما تتيح الوصول إلى محتوى الرسائل في المواقف التي يتعذر فيها تشغيل الصوت.

وتعمل ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على هواتف آيفون العاملة بنظام iOS 16 أو الإصدارات الأحدث، إلى جانب أجهزة أندرويد المتوافقة، مع اختلاف اللغات المدعومة بحسب نظام التشغيل.

كيفية تفعيل تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص؟


يمكن لمستخدمي واتساب تفعيل الميزة أو إيقافها من خلال إعدادات التطبيق، عبر الدخول إلى الإعدادات> ثم اختيار الدردشات> والانتقال إلى إعدادات نسخ الرسائل الصوتية.

بعد ذلك، يتعين اختيار اللغة المستخدمة في عرض النصوص، سواء كانت اللغة الأم للمستخدم أو اللغة الأكثر استخداما في الرسائل الصوتية التي يتلقاها.

وعند وصول رسالة صوتية، يمكن الضغط مطولا عليها حتى يظهر خيار تحويل إلى نص Transcribe، ليبدأ التطبيق في عرض المحتوى المكتوب للرسالة.

وينبه واتساب إلى أن ظهور النص قد يستغرق بعض الوقت، كما أن عملية التحويل قد تتضمن أخطاء، ما يعني ضرورة مراجعة النص عند الحاجة إلى دقة كاملة.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

ما اللغات المدعومة على آيفون وأندرويد؟

على أجهزة آيفون، تحول الرسائل الصوتية إلى نصوص على الجهاز نفسه، دون الحاجة إلى إرسال محتواها إلى خوادم خارجية لتنفيذ عملية التحويل، وفقا لآلية عمل الميزة. 

ويتطلب استخدامها تفعيل المساعد الصوتي سيري Siri.

أما على أجهزة أندرويد، فتشمل اللغات المدعومة حاليا الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية، فيما تخضع لغات إضافية للاختبار ضمن الإصدارات التجريبية، تمهيدا لإتاحتها لاحقا.

وتتشابه خطوات تفعيل الميزة على أندرويد مع تلك الموجودة على آيفون، إذ يمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات> ثم الدردشات> وبعدها نسخ الرسائل الصوتية، مع اختيار اللغة المطلوبة.

وتوفر هذه الميزة وسيلة أكثر مرونة للتعامل مع الرسائل الصوتية، إذ تمنح المستخدمين حرية الاختيار بين الاستماع إلى الرسالة وقراءة محتواها، بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم اليومية.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نص واتساب تحويل الصوت إلى كتابة على واتساب نسخ الرسائل الصوتية

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