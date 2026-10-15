اترك المهام للذكاء الاصطناعي.. كيف تستخدم وكلاء Dots من OpenAI؟

كشفت شركة OpenAI، عن ميزة جديدة تحمل اسم Dots، وهي عبارة عن وكلاء ذكاء اصطناعي قادرون على العمل بصورة مستمرة عبر الإنترنت، وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين حتى عندما يكونون بعيدين عن أجهزة الكمبيوتر، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاجية وأتمتة الأعمال اليومية.



وجاء الإعلان عن الميزة خلال مؤتمر المطورين الأخير للشركة، إذ يعتمد كل وكيل على بيئة تشغيل مستقلة في الحوسبة السحابية، ويستطيع تصفح الإنترنت من خلال متصفح مخصص له، مع إمكانية منحه صلاحية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم وتطبيقاته.

وتراهن OpenAI على هذه التقنية لمساعدة المستخدمين في إنجاز المهام الروتينية والمشروعات المعقدة التي قد تتطلب أسابيع أو حتى أشهر من العمل، في توجه مشابه لما تقدمه شركات أخرى في مجال الوكلاء الذكيين.

ما باقات ChatGPT التي تدعم وكلاء Dots؟

تتوفر ميزة Dots المدفوعة تدريجيا لفئات محددة من المشتركين وفي بعض الدول، ولا تزال غير متاحة لجميع مستخدمي ChatGPT.

وبالنسبة إلى المستخدمين الأفراد، تتطلب الميزة الاشتراك في إحدى باقات Pro، التي تبدأ تكلفتها من 100 دولار شهريا، مع وجود مستويين آخرين بسعري 200 و500 دولار شهريا.

وعند الإطلاق، لم تكن الميزة متاحة لمشتركي Pro في دول الاتحاد الأوروبي، والنرويج وآيسلندا وسويسرا والمملكة المتحدة.

وتوضح OpenAI أن إتاحة الميزة تتم تدريجيا، وقد يستغرق وصولها إلى بعض الحسابات عدة أيام، حتى إذا كان أصحابها مشتركين في الباقات المؤهلة.

كما تتوفر Dots لعملاء باقة Business Premium في المناطق التي تقدم فيها الشركة خدمة ChatGPT، إلى جانب مستخدمي باقات Enterprise، بما فيها حسابات قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بشرط موافقة مسؤول مساحة العمل على استخدامها.

وفي المقابل، لم تعلن الشركة موعد إتاحة الميزة لمستخدمي الباقات المجانية وGo وPlus.

وكلاء Dots

كيف تنشئ أول وكيل ذكاء اصطناعي؟



يمكن إنشاء أول وكيل Dots من خلال تطبيق ChatGPT لأجهزة الكمبيوتر أو عبر الموقع الإلكتروني للخدمة باستخدام متصفح على الكمبيوتر، ثم اتباع خطوات الإعداد التي تظهر للمستخدم.

ولا تدعم عملية إنشاء الوكيل حاليا تطبيق ChatGPT للهواتف المحمولة أو متصفح الإنترنت على الهاتف، رغم إمكانية التواصل مع الوكيل بعد إنشائه من خلال تطبيق ChatGPT على الأجهزة المحمولة.

وخلال الإعداد، يمكن للمستخدم اختيار اسم للوكيل وتخصيص مظهره، كما يمكن استدعاؤه داخل المحادثات بكتابة اسمه المخصص، أو استخدام المعرف الافتراضي المرتبط بالحساب.

وتدعم الوكلاء إمكانية الاتصال بأكثر من 4 آلاف تطبيق، بالاستفادة من الإضافات المتاحة بالفعل في ChatGPT.

ولربط الوكيل بأحد التطبيقات، يمكن الدخول إلى قائمة الملف الشخصي الخاصة به، ثم اختيار Customize، وبعدها Plugins، وتحديد التطبيق المطلوب ومراجعة الأذونات اللازمة قبل تفعيل الاتصال، ويمكن أيضا فصل التطبيق عن الوكيل من القائمة نفسها.

وكلاء Dots

كم تبلغ تكلفة تشغيل وكلاء Dots؟



تتضمن باقتا Pro وBusiness Premium وكيل Dots الأول دون رسوم إضافية منفصلة، بحسب التفاصيل التي أعلنتها الشركة.

لكن OpenAI تخطط مستقبلا لإتاحة شراء وكلاء إضافيين، إلى جانب خيارات لزيادة سرعة كل وكيل أو رفع حجم العمل الذي يمكنه إنجازه شهريا، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن الأسعار التي ستطبق على هذه الخيارات.

وخلال الشهر الأول من إتاحة الميزة، تقدم الشركة حدود استخدام موسعة، على أن يبدأ احتساب استهلاك الوكلاء ضمن الحدود المقررة لكل باقة بعد انتهاء الفترة التمهيدية.

وتوضح OpenAI أن المحادثات مع الوكيل عبر ChatGPT لن تحتسب ضمن حدود الاستخدام، كما تخطط لإتاحة التواصل معه عبر الرسائل النصية دون احتسابها ضمن هذه الحدود عند إطلاق الخاصية.

لكن المهام التي ينفذها الوكيل نيابة عن المستخدم ستحتسب ضمن الاستهلاك الشهري، بما في ذلك الأعمال المنفذة عبر Codex أو ChatGPT Work، إلى جانب المهام التي ينجزها بصورة مستقلة.

لماذا قد ترتفع تكلفة استخدام الوكلاء؟



تعتمد Dots على نموذج GPT-6 Astra، الذي تصفه المادة الأصلية بأنه أقوى نماذج OpenAI وأكثرها تكلفة.

ويعني ذلك أن تشغيل الوكلاء لفترات طويلة أو تكليفهم بمهام معقدة قد يستهلك جزءا كبيرا من حصة الاستخدام الشهرية، خصوصا عندما يعملون باستمرار على تنفيذ سلسلة من المهام بدلا من الاكتفاء بالإجابة عن طلب واحد.

كما أن إطلاق الشركة باقة Pro جديدة بسعر 500 دولار شهريا بالتزامن مع الإعلان عن Dots يشير إلى أهمية توفير مستويات اشتراك مرتفعة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى قدرات أكبر في تنفيذ الأعمال.

لذلك، سيكون من المهم متابعة استهلاك الوكلاء، خصوصا خلال الفترة الأولى من الاستخدام، لتجنب استنفاد الحصة الشهرية بصورة أسرع من المتوقع.

هل تغير Dots طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي؟

تعكس الميزة توجها نحو نقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم الإجابات والاقتراحات إلى تنفيذ الأعمال بصورة مستقلة، بما يسمح للمستخدم بتفويض مهام متكررة أو طويلة إلى وكلاء يعملون في الخلفية.

ومع ذلك، فإن الاستفادة العملية من Dots ستعتمد على طبيعة المهام المطلوبة، والصلاحيات الممنوحة للوكلاء، وحدود الاستخدام المرتبطة بالاشتراك.

وبينما قد توفر التقنية وقتا وجهدا للمستخدمين والشركات، فإن تكلفتها الشهرية واستهلاكها للموارد سيظلان عاملين أساسيين في تحديد مدى ملاءمتها للاستخدام اليومي.